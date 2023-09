Türkiyənin milli valyutası ABŞ dolları qarşısında ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk lirəsi bir dollar üçün 27,5 lirəyə düşüb. Yerli mənbələrin məlumatına görə, bu tarixi göstəricidir. Məlumata görə, lirə dollar qarşısında ilk dəfə belə minimum göstəriciyə enib. Bildirilir ki, bundan əvvəl bir dollar 27,2200 lirə qeydə alınıb.

Lakin ardınca dollar 27,5155 lirə olaraq rekord səviyyəsini yeniləyib. Qeyd edək ki, Türkiyədə lirə üçün sərbəst üzən məzənnə rejimi tətbiq edilir.

