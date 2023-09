Ermənilər Köçəryan və Sarkisyanın hakimiyyətə qayıdışından qorxurlar - Hraparak

Ermənilər Köçəryan və Sarkisyanın hakimiyyətə qayıdışından qorxurlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın "Hraparak" nəşri yazıb.

Nəşr qeyd edib ki, Ermənistan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi Ermənistanın və Qarabağın başına gətirilən fəlakətləri görən hazırkı hakimiyyətin xarici və daxili siyasətinə qarşı çıxsalar da, istefa tələbi ilə küçələrə çıxmaq istəmirlər:

"Səbəb isə “keçmişin” geri qayıtması qorxusudur. "Keçmiş" termini iki keçmiş prezident -Serj Sarkisyan və Robert Köçəryanla əlaqələndirilir. Bizim inkişaf üçün daha çox imkanlarımız var idi, amma əvəzində Ermənistanın bütün keçmiş prezidentlərinin qohumları və dostları varlandı. Ona görə də müəyyən dərəcədə bu insanların kimlərin hesabına varlandığını, köhnələrin qayıtmasını istəməyən insanları başa düşmək olar. Və nəhayət, Nikol bir şəxs və fenomen kimi nəinki Ermənistanda meydana çıxdı, o, sələfləri tərəfindən “doğuldu” və böyüdü, siyasi amilə, aktyora çevrildi".

Nəşr yazır ki, nikol Paşinyanın görünüşü və uğursuzluğu bütün Ermənistanın uğursuzluğudur:

"Onların hamısı və ilk növbədə Ermənistanın bütün keçmiş prezidentləri uduzdular. Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına töhfə vermələri üçün açıq danışmalı, o gedəndən sonra nə özlərinin, nə də oğullarının və ya kürəkənlərinin simasında hakimiyyətə gəlməyəcəklərinə zəmanət verməlidirlər".

