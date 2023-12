Mərmərə dənizi sahillərində baş verən rixter cədvəli üzrə 5,1 bal gücündəki zəlzələ fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulda 1 binaya, Bursada isə 1 evə zərər dəyib. Zəlzələ nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Qeyd edək ki, zəlzələ əsasən İstanbul və Bursada hiss olunub.

