Kök şirəsinin inanılmaz faydası ortaya çıxdı

Alimlər kök şirəsiin xərçəngə qarşı təsirini sübut edib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Danimarka alimləri bu içkinin iltihabı azaltması, immuniteti gücləndirməsini araşdırıb.

Tədqiqatda 14 könüllü iştirak edib. Əvvəlcə onlardan qan analizləri götürülüb.

Daha sonra 7 gün ərzində hər dəfə 100 ml kök şirəsi verilib.

Kök suyu içdikdən bir saat sonra iştirakçıların qanında bu sitokinlərin səviyyəsi artıb. sitokinlərin artan konsentrasiyasının iltihab əleyhinə reaksiyanı təşviq etdiyi və xərçəng hüceyrələrinə qarşı immun reaksiyasını yaxşılaşdırdığı aşkar edilib.

İnterleykin 17A yüksəlir, bu da xərçəngdən qorunmağa kömək edir.

Beləliklə, kök şirəsinin faydası sübut olunub.

