ABŞ gen redaktə terapiyasını təsdiqlədi - Bu nadir xəstəlik müalicə ediləcək

ABŞ-nin Qida və Dərman İdarəsi ABŞ (FDA) gen redaktəsinə əsaslanan terapiyanı təsdiqləyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə təşkilatın saytında məlumat verilir.

Bu terapiya lazımı xassələri əldə etmək üçün genomun müəyyən hissələrini kəsməyə, daxil etməyə və ya dəyişdirməyə imkan verən genetik “qayçı” adlanır. Əvvəllər belə müalicəyə Böyük Britaniyadə icazə verilirdi. Genetik “qayçı” 12 yaş və daha yuxarı xəstələrdə oraq hüceyrəli anemiyanı müalicə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Gen terapiyası, sağalma ehtimalı məhdud olduğu nadir xəstəlikləri effektiv müalicə edir.

Qeyd edək ki, ABŞ-də təxminən 100 000 insanda oraq hüceyrə xəstəliyi diaqnozu qoyulur. Bu xəstəlik qaradərili körpələr arasında hər 365 nəfərdən birində aşkar edilir. Məlumat üçün bildirək ki, oraq hüceyrəli anemiya qırmızı qan hüceyrələrin irsi xəstəliyi sayılır. Bu xəstəlik hemoqlobinin beta zəncirində baş vermiş mutasiya nəticəsində yaranır. .

Əlamətləri aşkarlanan subyektlərin dörd faizində ürək-damar xəstəlikləri, xərçəng və metabolik pozğunluqlarla əlaqəli genotip var.

