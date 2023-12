İnfarktdan qoruyan 6 qida açıqlandı - SİYAHI

Ürək-damar sisteminin yaxşı işi keyfiyyətli qidadan başlayır.

Bəs rasiona hansı qidalar əlavə olunmalıdır ki, infarktdan qorunaq?

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloq həkim Mixail Qinzburq əsasən damar tutan qidalardan uzaq durmağın vacibliyini vurğulayıb.

“Damarların xroniki xəstəlikləri infarkt və insultun əsas səbəbidir.

Ürək-damar sisteminin ömrünü uzatmaq üçün 6 qrup qidaları qəbul etmək lazımdır:

- Balıq, balıq yağı – yağlı növ

- Zeytun yağı – günəbaxan yağı

- Paxlalılar – mərci

- Qatıq, kefir, yoqurt

- Tərəvəz, meyvə

- - Soğan, sarımsaq, sarıkök, istiot



Eləcə də ürəkdə sərbəst radikalları nar zərərsizləşdirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.