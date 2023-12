Rəqsanə Aysunun toy tarixini AÇIQLADI

Müğənni Rəqsanə İsmayılova sosial şəbəkə hesabı üzərindən açdığı canlı yayımda qızı Aysun İsmayılovanın toy tarixini açıqlayıb.

Metbuat.az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, yanvarın 25-i nikah mərasimi olacaq.

“Ayın 25-i qızımı ərə verirəm. Bu dəfə razılıq vermişəm, deyə hər şey ürəyimcədir. Aysuna deyirdim sənə dörd gün toy edəcəm, sən ikinci dəfə ailə qur, elə bir toy edəcəm ki, bunun səsi-sədası qulaqlardan getməyəcək. Bu mənim arzumdur".”.

Xatırladaq ki, Aysun İsmayılova bir dəfə ailəli olub ayrılıb.

