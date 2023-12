"30 kiloqram çəki atmışam. Br ildir efirə çıxmıram. Arıqladıqdan sonra ilk dəfədir efirdəyəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Lətifə Soyuöz "10-da görüşək" proqramında deyib. Sənətçi 30 kiloqram çəki atmasından danışıb:

"İdman etməmişəm. Sağlam qidalanmaqla arıqladım. İlk aylar əziyyətli oldu. Qərara gəldim ki, evdə hamı pəhriz saxlasın. Dəyişiklikdən hamı qorxur. Amma dəyişiklik ən böyük uğurdur. Üzümdə isə heç bir dəyişiklik olmayıb. Bu isə baxımdan irəli gəlir".

