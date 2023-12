Avtomobil qəzasında ölən Əzizənin fotosu qohumları tərəfindən sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, noyabr ayının 25-də baş verən qəzada dünyasını dəyişən qızın şəkli məzarı ilə birgə kollaj edilib.

Qeyd edək ki, Əzizə Qalib qızı Əsgərova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və coğrafiya fakültəsi tarix müəllimliyi fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi olub.

