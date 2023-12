Bu gün Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün sonuncu matçında “Neftçi” və “Qaradağ Lökbatan” komandaları üz-üzə gəlib. “Ağ-qaralar” rəqibini 4:0 hesabı ilə darmadağın edərək növbəti raundda “Sumqayıt”a rəqib olub.

18:00. “Neftçi” – “Qaradağ Lökbatan” 4:0

Qol: Olanare, 23, Murad Qayalı, 73 (ö.q), Boqomolski, 78, Şinyaşiki, 81

