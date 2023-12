Onların fotoları İrəvandan yığışdırıldı

“Arsax” liderlərinin şəkilləri olan plakatların İrəvandan yığışdırılması hökumətin zəifliyi və İlham Əliyevdən qorxduğunun göstəricisidir.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Nikol Ağbalyan” tələbə birliyinin bəyanatında bildirilib.

“Xancyan küçəsinin (İrəvan) estakadasının hər iki tərəfində “Erməni liderləri Bakıda həbsdədir” sözləri və “arsax” hərbi-siyasi rəhbərliyinin fotolarını əks etdirən plakatlar asmışdıq. Lakin cəmi bir neçə saatdan sonra plakatlar yığışdırıldı”, – bəyanatda qeyd edilib.

