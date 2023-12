Amerikalı uzunömürlü qadın ad günü ərəfəsi sirrini açıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Lula Harrinin 104 yaşı 13 dekabrda tamam olub.

Ailəvi ad günü yığıncağında o, uzun ömrünün sirrinin insanlara hörmət və sevgidə, çətinliklərə boyun əyməməkdə olduğunu açıqlayıb.

Qadına bağçada işləmək, ev heyvanları enerjili qalmağa kömək edib. 100 yaşına qədər balıq tutma və rəqslərlə məşğul olub.

O, nəvə-nəticəsinin yanında olmasından xoşbəxtdir.

