Türkiyənin Sakarya vilayətində zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı 11 nəfər ölüb, 57 nəfər yaralanıb.

Hadisə Şimali Mərmərə şosesində baş verib. Qatı duman səbəbilə 3-ü avtobus, 1-i yük maşını olmaqla 7 nəqliyyat vasitəsi toqquşub.

Qəza ilə bağlı yol hərəkət üçün bağlanıb.

