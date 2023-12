Müğənni Yeganə Akbudakın (Mürsəlova) həyat yoldaşı Fatih qəza keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "Həmin Zaur" proqramına qonaq olarkən bildirib.

İfaçı qeyd edib ki, həyat yoldaşı avtomobili ilə yolda olarkən qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi svetaforun qırmızı işığında keçərək, onun maşını ilə toqquşub. Nəticədə avtomobildə olan Fatihin dostu vəfat edib.

Qeyd edək ki, Fatih türk vətəndaşıdır. Cütlüyün Ömər adlı bir övladı var.

Ətraflı videoda:

