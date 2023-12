Türkan Vəlizadə doğum günü mərasimindən görüntüləri paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkanın qucağındakı azyaşlı qızın doğum günü qeyd edilən mərasimdə müğənninin həmkar dostları da iştirak edib.

Sosial media izləyiciləri Türkanın qucağındakı uşağın öz övladı olduğuna inanıblar. Aparıcının paylaşımdakı "Mənim balamın ad günü idi" sözləri onları belə düşünməyə vadar edib.

Şərhlərdən birində Türkan məsələ aydınlıq gətirib. O, doğum günü olan uşağın bacısı qızı olduğunu bildirib.

