SSRİ xalq artisti Yuri Solomin 89 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Malıy Teatr"ın bədii rəhbəri Solomin noyabrın 6-da insult diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha sonra reanimasiyadan nevrologiya şöbəsinin palatasına köçürülüb.

Sənətçinin vəziyyətinin yaxşılaşmağa doğru getdiyi bildirilib. İki gün əvvəl onun xəstəxanadan buraxıldığı məlum olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.