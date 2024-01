Bakı-Qazax yolunda zəncirvarı qəza baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yolun Ələt qəsəbəsindən keçən hissəsində baş verib.

10-dan çox avtomobil toqquşub.

Nəqliyyat vasitələri arasında bir avtobus, iki yük maşını, üç mikroavtobus və bir neçə minik maşını var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.