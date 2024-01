Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən yanvarın 14-də magistratura səviyyəsi üzrə keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə edilmiş test tapşırıqlarının doğru cavab etalonları açıqlanıb. Cavablarla DİM-in saytında tanış olmaq mümkündür.

Mərkəzdən Metbuat.az-a bildirilib ki, hazırda imtahan materiallarının emalı aparılır. Xarici dil fənni üzrə esselərin yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən sınaq imtahanının nəticələrinin yaxın 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur.

