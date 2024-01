Bakıda mebel sexində baş verən yanğınla bağlı hadisə yerinə xüsusi texniki vasitələr və canlı qüvvə cəlb edilməklə yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəsarət alan şəxslərdən 3 nəfər FHN-in əməkdaşları tərəfindən axtarış-xilasetmə işləri zamanı dağıntılar atından sağ çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.