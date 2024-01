Əməkdar artist Kubra Əliyevanın yayımladığı video diqqət çəkib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda aktrisanın qızı, nəvəsi və nəticəsi yer alıb.

Onlar K.Əliyevanı ad günü münasibətiylə təbrik edərək "Nəticə, nəvə, övlad" sözlərini deyiblər.

