Tanınmış aktyor Ozan Akbaba "Ben bu cihana sığmazam" serialından ayrılacaq.

Metbuat.az bildirir ki, serialda azərbaycanlı "Əmiraslan Qardaşov" obrazını canlandıranaktyor gələcək bölümlərdə serialla vidalaşacaq.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Oktay Kaynarcanın canlandırır.



