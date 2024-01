Rusiyada iki azərbaycanlı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisələr Saratovda qeydə alınıb.

Zərdab rayon Yarməmmədbağı kənd sakini 56 yaşlı Gülümov Naqim Məmməd oğlu özünü öldürüb.

Həmin kəndin digər sakini, 43 yaşlı Yolçuyev Azad Mahmud oğlu isə ürəktutmasından vəfat edib.

Hər iki şəxsin meyiti doğulduqları kəndə gətirilərək dəfn edilib.

