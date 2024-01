Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) Əməkdar jurnalist Şamil Vəliyevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA sosial şəbəkədə paylaşım edib.

" Medianın İnkişafı Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi Əməkdar jurnalist Şamil Vəliyevin vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

