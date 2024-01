Bakıda "Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə yerləşdirilmiş qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şirvan şəhər sakini, 2007-ci il təvəllüdlü, İctimai Birliyə yerləşdirilmiş Arəstə Məmmədova ötən gün müəssisədən çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.