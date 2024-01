Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb. Bakıda toylardan birində iştirak edən Hüseyn onun gələcəyindən xəbərsiz olan anasına sürpriz edib.

Qeyd edək ki, bloger bundan əvvəl Londonda istirahətdə idi.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

