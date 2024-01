Xəbər verdiyimiz kimi Əməkdar artist Ədalət Şükürovun qızı nişanlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Jalə Ənvər adlı bəylə yollarını birləşdirib. Cütlüyün nişanı ailə arasında şəhər restoranlarının birində gerçəkləşib. Sosial mediada Ədalət Şükürovun qızının görünüşünə təriflər edilib.

