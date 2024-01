İlk dəfə insan beyninə çip yerləşdirildi - İlon Mask AÇIQLADI

ABŞ milyarderi İlon Maskın sahibi olduğu neyrotexnologiya şirkəti “Neuralink” ilk dəfə olaraq insan beyninə çip yerləşdirib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Mask özünün “X” hesabında paylaşım edib:

“İlk şəxsə dünən “Neuralink”in çipi qoyuldu. Proses yaxşı gedir”.

O qeyd edib ki, şirkətin ilk məhsulu “Telepatiya” adlanır. Bu çip sayəsində insan düşüncə gücü ilə telefonu və kompüteri idarə edə biləcək:

“İlk istifadəçilər ətraflarına nəzarəti itirmiş insanlar olacaqlar. Təsəvvür edin ki, Stiven Hokinq sürətli makinaçıdan və ya auksionçudan daha tez özünü ifadə edə bilir. Məqsəd budur”.



