10 ən faydalı qida bunlardır - SİYAHI

İnsan orqanizmi üçün ən faydalı 10 qidanın adları açıqlanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin qidaları təqdim edir.

1. Su - gün ərzində 8-12 stəkan su içməyiniz tövsiyyə olunur

2. Tünd Yaşıl Tərəvəzlər - həftədə ən azı üç-dörd dəfə tünd yaşıl tərəvəzlər yemək məsləhətdir. Ən vitaminli sayılan tərəvəzlərə brokoli, bibər, brüssel kələmi və ispanaq kimi yarpaqlı göyərtilər daxildir.

3. Bütün taxıl məhsulları - gündə ən azı iki və ya üç dəfə taxıl məhsulu yemək çox faydalıdır. Buğda unu, çovdar, yulaf ezmesi ən xeyrli olanlarındandır.

4. Lobya və Mərci - ən azı həftədə bir dəfə lobya əsas yemək kimi yeyilməlidir. Paxlalı bitkiləri, o cümlədən lobya və mərcimək şorbaları yemək sağlamlığa yaxşı təsir göstərir.

5. Balıq - Həftədə iki-üç porsiya balıq yeməyə çalışın. Ən faydalıları isə qızılbalıq, alabalıq, siyənək, mavi balıq, sardina və tunadır.

6. Giləmeyvə - rasionunuza hər gün iki-dörd porsiya meyvə daxil edin. Moruq, qaragilə, böyürtkən və çiyələk kimi giləmeyvələri daha çox yeməyə çalışın.

7. Qış Squash- Kərə yağı və palamut balqabağı, həmçinin şirin kartof, qovun və manqo kimi digər zəngin piqmentli tünd narıncı və yaşıl rəngli tərəvəzləri yeməyiniz çox faydalıdır.

8. Soya-Gündə 25 qram soya proteini xolesterol səviyyəsini aşağı salmağa kömək edir.

9. Kətan toxumu, qoz-fındıq - hər gün qidaya 1-2 xörək qaşığı üyüdülmüş kətan toxumu və ya digər toxum əlavə edin və ya gündəlik pəhrizinizə orta miqdarda qoz-fındıq - 1/4 fincan əlavə edin.

10. Yoqurt - 19-50 yaş arası kişi və qadınların gündə 1000 milliqram, 50 və daha yuxarı yaşda isə 1200 milliqram kalsiuma ehtiyacı var. Gündə üç-dörd dəfə yağsız və ya az yağlı süd məhsulları kimi kalsiumla zəngin qidalar qəbul etməyiniz məsləhət görülür.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

