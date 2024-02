Tanınmış aparıcı Elgiz Əkbər övladı ilə bağlı özünün sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az bildirir ki, aparıcı Lalə adlı qızının doğum gününü təbrik edib:

"Əziz qızım, doğum günün mübarək. Gəlişin həyatımı dəyişdi. Dünyaya baxışım dəyişdi. Allah səni mənə çox görməsin. Neçə belə illərə".

