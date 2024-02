Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının (ARAF) baş katibi Bəhruz Nəbiyev yeni təsis edilən Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının prezidenti seçilib.

Bu barədə Metbuat.az-a ARAF-ın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Polşanın nümayəndəsi Matsey Miçel Olbriç isə qurumun baş katibi olub.

Baş Assambleyanın fevralın 2-də Bakıdakı yekun iclasında Beynəlxalq Çövkən Federasiyasında digər rəhbər vəzifələrə seçkilərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.