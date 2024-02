Futbol üzrə Asiya Kubokunda yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İordaniya seçməsi Cənubi Koreya ilə üz-üzə gəlib. Görüş İordaniya millisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hesabı 53-cü dəqiqədə Yazan Əl-Naimat açıb. Matçın yekun nəticəsini 66-cı dəqiqədə Musa Əl-Tamari müəyyənləşdirib.

Yarımfinalın növbəti qarşılaşması İran və Qətər yığmaları arasında olacaq. Sabah baş tutacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək.

