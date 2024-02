Bu ədviyyat ürək xəstəliklərinin qarşısını alır

Zəncəfil qədim zamanlardan bəri istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, iltihab əleyhinə təsirə malik, hündürlüyü təxminən 1 metr olan, ədviyyat və təbii dərman kimi geniş istifadə olunan çoxillik ot bitkisidir.

Zəncəfilin faydaları aşağıdakılardır:

- Həzm prosesini sürətləndirir.

- İmmuniteti artırır.

- Ürək bulantısına yaxşı gəlir.

- Qan şəkərini aşağı salan təsirə malikdir.

- Premenstrüel gərginlik sindromunun simptomlarını aradan qaldırır.

- Xolesterolu idarə etməyi asanlaşdırır.

- Depressiya və travma sonrası stress pozğunluğu üçün yaxşıdır.

- Ürək xəstəlikləri riskini azaldır.

- Mədə ağrısı, şişkinlik və həzmsizliyin qarşısını alır.

- İshal və qəbizliyi aradan qaldıra bilər.

- Bəlğəmgətirici xüsusiyyəti ilə öskürəyə yaxşı gəlir.

- Arıqlamağa kömək edir.

- İltihab əleyhinə təsirinə görə oynaq və əzələ ağrılarına yaxşı təsir edir.

- Osteoartritin təsirini azaldır.

- Beyin funksiyalarını dəstəkləyir.

- Toksinlərin bədəndən çıxarılmasına imkan verir.

- Xərçəngin müalicəsində həkim nəzarəti altında istifadə edilə bilər.

- Qan şəkərini aşağı salır.

- Müntəzəm şəkildə istifadə edildikdə qan şəkərini azaltmağa da kömək edə bilər.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

