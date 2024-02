“Əgər iqtisadiyyat gözləntiləri doğruldursa, FED bu il faiz dərəcələrini endirə bilər”.

Metbuat.az CNN-ə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Boston Fed-in prezidenti Susan Kollins deyib. Kollins faiz dərəcəsinin azaldılması üçün heç bir tarix verməyib. Onun qənaətinə görə, FED faiz dərəcəsi hədəfinin yumşaldılmasını dəstəkləməzdən əvvəl inflyasiyanın 2 faizlik hədəfə doğru irəlilədiyinə dair daha çox sübut görmək istəyir.

Qeyd edək ki, FED-in növbəti iclası mart ayında baş tutacaq.

Metbuat.az



