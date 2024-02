Türk astronavt bu tarixdə yerə qayıdır - VİDEO

Türkiyənin ilk astronavtı Alpər Gəzəravcının Yerə dönüş səyahəti başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən məlumat verir ki, Gezeravcının da olduğu “Axiom-3” komandası “Dragon” kapsulu ilə təxminən 48 saat davam etməsi gözlənilən dönüş səfərinə başlayıb. Bildirilib ki, Türkiyə vaxtı ilə saat 16.30-da kapsulun Yerə enməsi gözlənilir .

Atmosferə girdikdən sonra sürtünmə səbəbindən yavaşlayacaq “Dragon” kapsulu paraşütlər açıldıqdan sonra yerə enəcək. Planlaşdırılan enişin ABŞ-ın Florida ştatının şərqində Atlantik okeanında və qərbdə Meksika körfəzində yerləşən 7 potensial eniş nöqtəsindən birində həyata keçiriləcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, kosmosa tarixi səfər yanvarın 19-da başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.