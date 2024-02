"Survivor" iştirakçıları həftəlik bu qədər qazanırmış - SİYAHI

Türkiyə mediasında "Survivor All Star 2024"də yer alan iştirakçıların gəlirləri yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, iddialara görə, iştirakçılar həftəlik 60-100 min lirə (təxminən 3300-5500 AZN) arasında pul qazanırlar.



İştirakçıların qazancları belədir:

Ogeday Girişken: 80 min lirə



Yiğit Poyraz: 80 min lirə

Seda Ocak: 70 min lirə

Yunus Emre: 60 min lirə

Damla Can: 90 min lirə

Begüm Yücetan: 70 min lirə

Yasin Obuz: 90 min lirə

Seda Aktuğlu: 70 min lirə

Sahra Işık: 60 min lirə

Hakan Hatipoğlu: min lirə

Nefise Karatay: 100 min lirə

Furkan Kızılay: 80 min lirə

Nagihan Karadere: 90 min lirə

Nihat Altınkaya: 90 min lirə

Bozok Gören: 60 min lirə

Turabi Çamkıran: 100 min lirə

Gizem Memiç: 70 min lirə

Doğukan Manço: 90 min lirə

Sercan Yıldırım: 80 min lirə

Pınar saka: 60 min lirə

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 min lirə

Ersin Korkut: 90 min lirə

Merve Aydın: 90 min lirə

Özgür Tetik: 60 min lirə

