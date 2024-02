Əməkdar artist Nərgiz Cəlilovanın yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı tədbirlərdən birinə qatılıb. N.Cəlilovanın Xalq artisti Tünzalə Ağayevanın da yer aldığı fotosunu aparıcı Ceyhun Əli sosial şəbəkədə paylaşıb.

