Kapital Bank-dan nağd pul kreditinə minimum ödəniş fürsəti

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank nağd kredit almaq istəyənlərə sərfəli fürsətlər yaradır. Belə ki, gündəlik təlabat krediti əldə etmək istəyənlər məbləğdən asılı olaraq kreditini minimum həddə hissə-hissə ödəmək şansı qazanırlar.

Büdcəsinə uyğun kredit axtaranlar bankdan əldə edəcəkləri 1 000 AZN məbləğdə kredit üçün ayda 27 AZN, 3 000 AZN kredit üçün ayda 79 AZN, 5 000 AZN kredit üçün ayda 132AZN, 10 000 AZN kredit məbləği üçün ayda 263 AZN-dən başlayaraq ödəniş etmək imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, əməkhaqqını Kapital Bank və ya digər banklardan alanlar 50 000 manatadək nağd pul kreditini illik 10.9% dan başlayaraq maksimum 59 ayadək ala bilərlər.

Minimum aylıq ödənişlə kredit imkanından yararlanmaq üçün həm onlayn müraciət edə, həm də sizə ən yaxın Kapital Bank filialına yaxınlaşa bilərsiniz. Digər bankda kredit öhdəlikləri olan müştərilər də bu imkanlardan yararlana bilərlər.

Ətraflı məlumat üçün: https://kbl.az/prmmp

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 117 filialı və 49 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az

saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün— https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/prcrc.

