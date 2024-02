Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”də ilk rəqibləri müəyyənləşdi

Azərbaycan cüdoçularının Bakıda keçiriləcək “Böyük Dəbilqə” turnirində ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 cüdoçumuzun qatılacağı yarışa fevralın 16-da start veriləcək.

İlk gündə yığmanın 16 üzvü mübarizə aparacaq. Saat 16:00-da isə yarışın açılış mərasimi təşkil olunacaq.

16 fevral

Leyla Əliyeva (48 kq) – 1/8 finalda rəqibini gözləyir

Könül Əliyeva (48 kq) – Marina Vorobyova (AIN): 1/16 final

Ramilə Əliyeva (48 kq) – Lois Petit (Belçika): 1/16 final

Gültac Məmmədəliyeva (52 kq) – 1/8 finalda rəqibini gözləyir

Aydan Vəliyeva (52 kq) – Naomi Van Krevel (Niderland): 1/16 final

Xədicə Qədəşova (52 kq) – Sofia Asvesta (Kipr): 1/16 final

Fidan Əlizadə (57 kq) – Xayone Ekisoain (İspaniya): 1/16 final

Açelya Toprak (57 kq) – Fazilat Qulboyeva (Tacikistan): 1/16 final

Balabəy Ağayev (60 kq) – 1/8 finalda rəqibini gözləyir

Turan Bayramov (60 kq) – Mohammed Falata (Səudiyyə Ərəbistanı): 1/16 final

Əhməd Yusifov (60 kq) – Miçel Auqusto (Braziliya): 1/16 final

Nazir Talıbov (60 kq) – Ramazan Abdulayev (AIN): 1/16 final

Yaşar Nəcəfov (66 kq) – 1/8 finalda rəqibini gözləyir

Kamran Süleymanov (66 kq) – Straxina Bunçiç (Serbiya): 1/16 final

Rəşad Yelkiyev (66 kq) – Yanislav Gerçev (Bolqarıstan): 1/16 final

İslam Rəhimov (66 kq) – Vilyar Lipard (Estoniya): 1/16 final

17 fevral

Aytac Qardaşxanlı (63 kq) – Zulhumar Daşkinova (Türkmənistan): 1/16 final

Günel Həsənli (70 kq) – Aleksandra Samarciç (Bosniya və Herseqovina): 1/16 final

Hidayət Heydərov (73 kq) – Karim Adarvez (Argentina): 1/16 final

Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) – Tohar Butbul (İsrail): 1/16 final

Nurlan Osmanov (73 kq) – Xorxe Qarsiya (İspaniya): 1/32 final

İbrahim Əliyev (73 kq) – Hamad Sulayman (Səudiyyə Ərəbistanı): 1/16 final

Səid Mollayi (81 kq) – Mustafa Həbib (Bosniya və Herseqovina): 1/16 final

Zelim Tçkayev (81 kq) – Abdulelah Albali (Səudiyyə Ərəbistanı): 1/16 final

Ömər Rəcəbli (81 kq) – Mohammed Alharbi (Səudiyyə Ərəbistanı): 1/16 final

18 fevral

Nigar Süleymanova (+78 kq) – İdalis Ortis (Kuba): 1/16 final

Murad Fətiyev (90 kq) – Sami Çuçi (Belçika): 1/16 final

Elcan Hacıyev (90 kq) – Bakar Eraşvili (Gürcüstan): 1/32 final

Vüqar Talıbov (90 kq) – Yeqor Varapayev (AIN): 1/16 final

Zelim Kotsoyev (100 kq) – Daniel Mukete (AIN): 1/16 final

Əjdər Bağırov (100 kq) – 1/16 finalda rəqibini gözləyir

Camal Qamzatxanov (+100 kq) – Şakarmamed Mirmamadov (Tacikistan): 1/16 final

Kənan Nəsibov (+100 kq) – Vuhyeok Son (Cənubi Koreya): 1/16 final

Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək “Böyük Dəbilqə”də çempion cüdoçu 1000, gümüş medalçı 700, üçüncü olan 500 reytinq xalı qazanacaq.

