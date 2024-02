Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının ümumi vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ruzbeh Məmməd məlumat verib.

O bildirib ki, yazıçı süni tənəffüs aparatına qoşulub, huşsuz vəziyyətdədir.

“Hemodinamik göstəriciləri stabildir, kompüter müayinəsi olunub, müsbət dinamika müşahidə olunur”, - deyə Ruzbeh Məmməd qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.