Həftə sonunun şanslı bürcləri: Sevgi, karyera və pul gözlənilir

Bu həftə sonu şans qapısı döyüləcək bürclər məlum olub.

Metbuat.az tanınmış astrologiya saytlarına istinadla xəbər verir ki, siyahıya Qoç bürcü liderlik edir. Cəsarətli, qətiyyətli və özünə güvənən təbiətləri sayəsində tez-tez diqqət mərkəzində olan Qoçlar həftəsonu sevinəcəklər. Onları yeni iş imkanları təklifi gözləyir.

Şirlər diqqətəlayiq və xarizmatik şəxsiyyətləri ilə liderlik vəzifələrində çox uğurlu ola bilərlər. Bir neçə gündən sonra maddi və eşq həyatında boşluqlar olan Şir bürcünün nümayəndələri yeni başlanğıclar üçün addım ata bilərlər.

Əqrəblər rəhbər vəzifələrdə güclü və qətiyyətli xarakterləri ilə diqqət çəkirlər. Onların ay sonuna qədər karyera həyatlarında dönüş yaranacaq.

