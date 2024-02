Bakıda 2008-ci il təvəllüdlü qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xanım Əliyevə polis şöbəsinə müraciət edərək qızı Elnurə Həziyevanın 22 fevral saat gecə bir radələrində naməlum istiqamətə gedərək itkin düşdüyünü bildirib.



