Sarıkökün bilinməyən faydaları - Bu dərdlərə çarədir

Sarıkökdən daha çox yeməklərin bişirilməsi zamanı istifadə olunur. Sarıkök yeməklərə xüsusi bir ətir, dad və sarı rəng verir. Amma sarıkök həm də dərman bitkisi kimi istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən sarıkökün faydalarını təqdim edir:



- İltihabın qarşısını alır.

- İmmuniteti gücləndirir.

- Sızanaq, ekzema kimi dəri xəstəliklərinə təsir göstərir.

- Antioksidan təsiri sərbəst radikalları zərərsizləşdirir.

- Xərçəng hüceyrələrinin yayılmasının qarşısını alır.

- Qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və toksinlərdən təmizləyir.

- Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarına yaxşı təsir göstərir.



- Həzm sistemi üçün faydalıdır.

- Yaddaşı gücləndirir.

- Xolesterolu tənzimləməyə kömək edir.

- Yaşlanma əleyhinə təsirə malikdir.

- Artrit ağrısını aradan qaldırır.

- Sərbəst radikalları neytrallaşdırır.

- Qaraciyərin funksiyalarını yaxşılaşdırır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.