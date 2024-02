Elçin Cəfərovdan diqqətçəkən paylaşım - VİDEO

Müğənni Elçin Cəfərovun yayımladığı video sosial şəbəkədə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin "Ölümünə sevənlər" adlı mahnısını bulvarda ifa edib yayımladığı video marağa səbəb olub.

Elçin "Sənin kimi bu dünyanı de, möhtəşəm edən varmı? Xəyalıma sənin qədər gələn varmı, gedən varmı? Bu dünyada mənim kimi bircə nəfər sevən varmı? Nəfəsinin alovunu mənim qədər bilən varmı?" sözlərinin yer aldığı videoya "Həyatınızı möhtəşəm edən biri varmı" sözlərini yazıb.

Video bir gecədə 35 mindən çox izlənilib və yüzlərlə hekayədə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Elçinin bir müddət əvvəl həyat yoldaşı Aydanla rəsmi boşanma xəbəri yayılıb. Xəbərdən sonra sənətçi sevgi ilə bağlı palaşımları ilə diqqət çəkib. Aydan Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının qızıdır. Cütlüyün Can adlı oğul övladı var.

