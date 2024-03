"Qayınanam yeri mənə əlimlə sildirirdi" - Rəqqasə Fatimə

"Qayınanamdan qayınanalıq görməmişəm, onun haqqında yaxşı nəsə deyə bilmərəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva "Elgizlə izlə" verilişində deyib.

Fətəliyeva keçmiş qayınanasının ona əzablar verdiyini bildirib:

"Mən hamilə olanda mənə çox əziyyət verirdi. Bunları heç vaxt unutmaram. Bir dəfə qutab bişirdi. Mən də şişdim, iyi gəlirdi... Qapını bağlayıb, oğluna verdi ki, "ye". Acıq verirdi mənə. O da qapını bağladı ki, anası bilməsin, məni yedizdirsin. Mən ərköyün böyümüşəm, əziyyət görməmişəm. Amma o mənə polları şvabra ilə sildirirdi. Sonra isə bəyənmirdi, əlimlə sildirirdi".

