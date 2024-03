Bu gün futbol üzrə Türkiyə Superliqasında İstanbul derbisi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" XXVIII turda "Qalatasaray"ı qəbul edəcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.

Meydan sahibləri hazırda 46 xalla dördüncü, "sarı-qırmızılar" 72 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

Komandalar tarixdə 355-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. Bunların 126-da "Qalatasaray", 114-də "Beşiktaş" qələbə qazanıb. 114 oyun heç-heçə yekunlaşıb.

