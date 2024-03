DSMF sədri infarkt keçirib? - AÇIQLAMA

Bəzi səhifələrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişovun İsveçrədə səfərdə olarkən guya infarkt keçirdiyi ilə bağlı yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən bildirilib.

Qeyd edilir ki, DSMF sədri İsveçrə Krallığında işgüzar səfərdə olub. Səfər zamanı iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlıqla bağlı görüşlər keçirib. Səfər çərçivəsində DSMF ilə dünyanın 160-dan çox ölkəsindən 350-yə yaxın sosial təminat qurumunun üzv olduğu Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası (BSTA) arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Bununla da DSMF BSTA-nın etibarlı və uzunmüddətli peşəkar tərəfdaşına çevrilib.

DSMF sədri hazırda Bakıdadır, səhhətində hər hansı bir narahatlıq yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.