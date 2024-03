Göyçayda ağır qəzada ölənlər bu şəxslərdi

Göyçay rayonunun Müskürlü kəndi ərazisində “Kia” markalı avtomobilin sürücüsü, 1990-cı il təvəllüdlü Xəqani Bağırovun idarəetməni itirməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupu məlumat yayıb. Məlumata görə, müxtəlif bədən xəsarətləri alan sürücü və iki sərnişini - 1991-ci il təvəllüdlü Asif Gülməmmədov və Elçin Əsgərov hadisə yerində ölüb, digər bir sərnişin isə xəsarət alıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

