Əməkdar artist Kübra Əliyeva "Məzi" obrazı ilə yaddaşlarda qalan Elçin Həmidovun məzarının görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kübra Əliyeva paylaşımında bunları qeyd edib:

"Allah məkanını cənnət eləsin, Elçin".

Xatırladaq ki, Elçin Həmidov 4 mart 2011-ci ildə dünyasını dəyişib.

