Azərbaycandakı kino ittifaqları - Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı (AKİ) və Azərbaycan Respublikası Kinematoqtafçılar İttifaqı (ARKİ) bu gün rəsmi surətdə birləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ittifaqların birləşmiş konfransı keçirilir.

Konfransa yeni yaradılacaq təşkilatın Nizamnaməsinin təsdiqi, sədrinin və idarə heyətinin seçilməsi nəzətdə tutulub.

