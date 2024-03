Azərbaycanda yeni yaradılan kino ittifaqının - Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Xalq artisti Rasim Balayev olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sədrliyə namizəd kimi Rasim Balayev təqdim olunub. Onun sədrliyi təsdiq edilib.

Qeyd edək ki, Şəfiqə Məmmədova yeni yaradılan kino ittifaqının sədrliyinə namizədliyini geri götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.